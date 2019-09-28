Умер новорожденный внук Снуп Дога

Внук американского рэпера Снуп Дога (Snoop Dogg) Кай умер спустя десять дней после рождения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отец мальчика Корда Бродус написал в инстаграме.

"Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня", — говорится в записи.

Бродус поблагодарил подписчиков за соболезнования. Он добавил, что за десять дней Кай "сделал все, что ему было нужно": принес в мир любовь и добро.

Снуп Дог после смерти внука разместил в инстаграме видеоролик, в котором сказано, что в сложной жизненной ситуации необходимо довериться божьей воле.

Как сообщил дядя Кая Корделл, мальчика не стало 25 сентября. Причина смерти не уточняется.