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Умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Умер музыкальный продюсер Фил Спектор Знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор умер в США. Ему был 81 год.
Шоу-бизнес
17 января 2021 г. 21:57
Умер музыкальный продюсер Фил Спектор
Фил Спектор

Знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор умер в США. Ему был 81 год.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Спектор скончался в калифорнийской тюрьме, где он с отбывал наказание за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон, совершенное в 2003 году. Информацию о его смерти подтвердили в службе исполнения наказаний. Там уточнили, что продюсер умер от естественных причин в местной больнице.

Фил Спектор разработал уникальную технологию звукозаписи и аранжировки, получившую название "стена звука".

Он работал с такими музыкантами как "Битлз", Righteous Brothers, а также дуэтом "Айк и Тина Тёрнер". В период с 1961 по 1965 год он спродюсировал 20 хитов, вошедших в чарты топ-40.

Спектор повлиял на творчество Beach Boys и Брюса Спрингстина, а Джон Леннон называл его величайшим продюсером в истории.

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