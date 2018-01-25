Умер лидер группы The Fall

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Лидер британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет.
Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает BBC со ссылкой на менеджера коллектива.
Отмечается, что музыкант умер 24 января утром у себя дома.
Точная причина смерти Смита пока не называется.
Группа The Fall основана в 1976 году в Манчестере.
Фронтмен Марк Эдвард Смит был единственным участником, игравшим в группе с момента основания.
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