Умер лидер группы The Fall

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Лидер британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает BBC со ссылкой на менеджера коллектива.

Отмечается, что музыкант умер 24 января утром у себя дома.

Точная причина смерти Смита пока не называется.

Группа The Fall основана в 1976 году в Манчестере.

Фронтмен Марк Эдвард Смит был единственным участником, игравшим в группе с момента основания.