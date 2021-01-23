Умер Ларри Кинг

Телеведущему было 87 лет

Американский тележурналист Ларри Кинг ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,Об этом сообщается в записи, опубликованной в его официальном аккаунте в Twitter.

"С глубокой печалью Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, однако причина его смерти не указывается.

2 января телекомпания CNN проинформировала о госпитализации журналиста из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания.