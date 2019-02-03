Умер известный российский рэпер-исполнитель

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Российский рэпер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет.

Как передаёт Report, об этом написал на своей странице в Facebook отец исполнителя Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет...», – написал он.

Он не указал каких-либо подробностей смерти артиста.

Как позже сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца.

Кирилл Толмацкий в последние дни путешествовал по России.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.