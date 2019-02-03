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    Умер известный российский рэпер-исполнитель

    Российский рэпер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет
    © juzeppejostko

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Российский рэпер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет.

    Как передаёт Report, об этом написал на своей странице в Facebook отец исполнителя Александр Толмацкий.

    «Кирилла больше нет...», – написал он.

    Он не указал каких-либо подробностей смерти артиста.

    Как позже сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) стала остановка сердца.

    Кирилл Толмацкий в последние дни путешествовал по России.

    Ранее сообщалось, что советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.

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