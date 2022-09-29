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Умер известный рэпер Coolio

Умер известный рэпер Coolio Рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), исполнивший вместе с рэпером L. V. (настоящее имя - Ларри Сандерс) песню Gangsta’s Paradise, умер в среду в возрасте 59 лет.
Шоу-бизнес
29 сентября 2022 г. 06:33
Умер известный рэпер Coolio

Рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви младший), исполнивший вместе с рэпером L. V. (настоящее имя - Ларри Сандерс) песню Gangsta’s Paradise, умер в возрасте 59 лет.

Как передает Report, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.

По его данным, предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Coolio наиболее известен как исполнитель песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму "Опасные умы" (Dangerous Minds, 1995). В связи с этим картину номинировали на премию канала MTV в категории "Лучшая песня".

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Версия на азербайджанском языке “Gangsta’s Paradise”ın ifaçısı Kulio vəfat edib

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