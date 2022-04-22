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Умер известный по сериалу "Безумцы" актер Роберт Морс

Умер известный по сериалу "Безумцы" актер Роберт Морс Американский актер Роберт Морс, известный по сериалу "Безумцы", умер в возрасте 90 лет.
Шоу-бизнес
22 апреля 2022 г. 06:36
Умер известный по сериалу Безумцы актер Роберт Морс

Американский актер Роберт Морс, известный по сериалу "Безумцы", умер в возрасте 90 лет.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителя актера.

Сообщается, что Морс умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Уточняется также, что смерть актера наступила 20 апреля "после непродолжительной болезни".

Морс родился 18 мая 1931 года в Ньютоне, штат Массачусетс в семье владельца сети кинотеатров и пианистки.

Морс дебютировал на Бродвее в 1955 году, появившись в оригинальной постановке "Свахи", написанной Торнтоном Уайлдером. Современным зрителям лауреат премий "Тони" и "Эмми" известен по сериалу "Безумцы" (2007-2015).

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