Умер известный по сериалу "Безумцы" актер Роберт Морс

Американский актер Роберт Морс, известный по сериалу "Безумцы", умер в возрасте 90 лет.

Американский актер Роберт Морс, известный по сериалу "Безумцы", умер в возрасте 90 лет.

Как передает Report , об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителя актера.

Сообщается, что Морс умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Уточняется также, что смерть актера наступила 20 апреля "после непродолжительной болезни".

Морс родился 18 мая 1931 года в Ньютоне, штат Массачусетс в семье владельца сети кинотеатров и пианистки.

Морс дебютировал на Бродвее в 1955 году, появившись в оригинальной постановке "Свахи", написанной Торнтоном Уайлдером. Современным зрителям лауреат премий "Тони" и "Эмми" известен по сериалу "Безумцы" (2007-2015).