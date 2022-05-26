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Умер известный голливудский актер

Умер известный голливудский актер Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике.
Шоу-бизнес
26 мая 2022 г. 21:07
Умер известный голливудский актер

Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет в Доминиканской республике.

Как передает Report, об этом сообщило американское издание TMZ.

"Рэй снимался в фильме "Опасные воды" на острове и умер во сне", - приводит СМИ слова источника, близко знакомого с артистом.

Причина смерти не уточняется.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 году дебютировал на телевидении в сериале "Другой мир". Наиболее известен по ролям в фильмах "Славные парни" (1990), "Кокаин" (2001), "Идентификация" (2003), "Револьвер" (2005), "Козырные тузы" (2007), "Реальные кабаны" (2007).

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