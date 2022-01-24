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Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Умер французский модельер Тьерри Мюглер Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет.
Шоу-бизнес
24 января 2022 г. 07:48
Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице модельера в Facebook.

"С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", - говорится в тексте.

Как сообщил агентству France-Presse представитель Мюглера Жан-Батист Ружо, смерть модельера наступила от естественных причин.

По данным парижского журнала Gala, в 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды, в основу которой было положено сочетание классики и современности. Мировую известность француз снискал в 1980-х. В 1992 году учредил свой парфюмерный бренд. Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды в 2002 году, но продолжал шить одежду и устраивать показы.

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