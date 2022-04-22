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Умер французский актер Жак Перрен

Умер французский актер Жак Перрен Французский актер и режиссер Жак Перрен умер в возрасте 80 лет в четверг в Париже.
Шоу-бизнес
22 апреля 2022 г. 00:24
Умер французский актер Жак Перрен

Французский актер и режиссер Жак Перрен умер в возрасте 80 лет в четверг в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

"Семья Жака Перрена с глубокой скорбью сообщает о смерти режиссера, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он ушел спокойно в возрасте 80 лет", - говорится в заявлении, которое направил агентству его сын Матье Симоне.

Жак Перрен родился в 1941 году в Париже, с юных лет он снимался в кино. В 1966 году получил на Венецианском кинофестивале Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме "Человек наполовину". В 1968 году он создал свою киностудию, среди его самых успешных проектов - фильмы "Дзета", "Победа с песней на устах", "Микрокосмос" и многие другие. В 2016 году был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

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