Умер доминиканский исполнитель сальсы и меренге Джонни Вентура

Популярный доминиканский исполнитель музыки в жарах сальса и меренге Джонни Вентура умер в среду на 82-м году жизни.

Популярный доминиканский исполнитель музыки в жарах сальса и меренге Джонни Вентура умер в среду на 82-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Hoy.

По предварительной информации, смерть артиста наступила в результате сердечного приступа.

Хуан де Диос Вентура Сориано (настоящее имя артиста – ред.) родился 8 марта 1940 года в столице страны городе Санто-Доминго, музыкальную карьеру начал в 1959 году. С того момента он выпустил около 50 пластинок.

Отметим, что Вентура также работал на руководящих постах администрации Санто-Доминго с 1994 по 2002 год. В 2020 году артист перенес коронавирус.