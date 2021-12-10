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Умер бас-гитарист и продюсер Роберт Шекспир

Умер бас-гитарист и продюсер Роберт Шекспир Ямайский бас-гитарист и музыкальный продюсер Роберт Шекспир умер на 69-м году жизни в городе Майами (штат Флорида) из-за осложнений после операции.
Шоу-бизнес
10 декабря 2021 г. 08:40
Умер бас-гитарист и продюсер Роберт Шекспир

Ямайский бас-гитарист и музыкальный продюсер Роберт Шекспир умер на 69-м году жизни в городе Майами (штат Флорида) из-за осложнений после операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По словам менеджера артиста, Шекспир умер 8 декабря в результате осложнений после трансплантации почки и печени, проведенной год назад.

Менеджер музыканта назвал его "самым плодовитым басистом в истории". "Он играл на бас-гитаре и продюсировал более 30 тыс треков для различных артистов, от Боба Марли до Боба Дилана, от Питера Тоша до Пола Маккартни, от группы Black Uhuru до Мадонны", - добавил представитель.

В прошлом году журнал Rolling Stone включил Шекспира в список 50 величайших бас-гитаристов всех времен, напоминает CNN. Он номинировался 13 раз на премию Grammy, став ее лауреатом в 1984 и 1998 годах.

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