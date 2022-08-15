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Умер автор песни "Дива", победившей в «Евровидении»

Умер автор песни "Дива", победившей в «Евровидении» Знаменитый израильский певец и композитор Цвика Пик умер в воскресенье в Тель-Авиве в возрасте 72 лет.
Шоу-бизнес
15 августа 2022 г. 03:33
Умер автор песни Дива, победившей в «Евровидении»

Знаменитый израильский певец и композитор Цвика Пик умер в воскресенье в Тель-Авиве в возрасте 72 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило израильское радио Kan.

Пик - автор большого количества шлягеров и хитов, среди которых победившая на "Евровидении" 1998 года песня "Дива", отмечает радиостанция. Мужем дочери Пика Даниэлы является американский режиссер Квентин Тарантино.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил в воскресенье соболезнования семье и поклонникам таланта Пика. "Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы", - распространила высказывания главы кабмина его канцелярия.

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