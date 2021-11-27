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Умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

Умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм Американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в пятницу в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).
Шоу-бизнес
27 ноября 2021 г. 05:58
Умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

Американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в пятницу в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на его адвоката.

По данным издания, Сондхайм умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения. Композитору был 91 год.

Сондхайм остается одним из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Он получил рекордное число премий Tony - восемь.

Свою первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Среди его работ также мюзиклы "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd) 1979 года и "В лес" (Into the Woods) 1987 года.

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