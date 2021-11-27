Умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

Американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в пятницу в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).
По данным издания, Сондхайм умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения. Композитору был 91 год.
Сондхайм остается одним из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Он получил рекордное число премий Tony - восемь.
Свою первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Среди его работ также мюзиклы "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd) 1979 года и "В лес" (Into the Woods) 1987 года.