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Умер американский композитор и лауреат "Грэмми" Нед Рорем

Умер американский композитор и лауреат "Грэмми" Нед Рорем Американский композитор, писатель и лауреат музыкальной премии "Грэмми" Нед Рорем умер в пятницу в Нью-Йорке на 100-м году жизни.
Шоу-бизнес
19 ноября 2022 г. 00:16
Умер американский композитор и лауреат Грэмми Нед Рорем

Американский композитор, писатель и лауреат музыкальной премии "Грэмми" Нед Рорем умер в Нью-Йорке на 100-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщило британское музыкальное издательство Boosey and Hawkes.

"Вoosey and Hawkes с прискорбием сообщает о смерти американского композитора и писателя Неда Рорема, умершего в возрасте 99 лет 18 ноября 2022 года в окружении семьи и друзей в своем доме в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке", - говорится в заявлении издательства.

Boosey and Hawkes пишет, что Рорем получил Пулитцеровскую премию в области музыки в 1976 году за "Воздушную музыку: десять этюдов для оркестра" (Air Music: Ten Etudes for Orchestra ) и "Грэмми" в 1989 году за лучшее оркестровое исполнение, присвоенное симфоническому оркестру Атланты, сыгравшему произведение под авторством Рорема "Струнная симфония: Воскресное утро и орлы" (String Symphony, Sunday Morning, and Eagles).

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı bəstəkar 100-cü yaşında vəfat edib

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