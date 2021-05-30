Умер американский актер Гэвин МакЛауд

Американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд, известный по телесериалу "Лодка любви", скончался в возрасте 90 лет.

Американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд, известный по телесериалу "Лодка любви", скончался в возрасте 90 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил изданию Variety его племянник Марк Си.

По словам племянника актера, МакЛауд умер в субботу утром, причина смерти не разглашается. Издание отметило, что в последние месяцы здоровье актера ухудшилось.

Гэвин МакЛауд известен по ролям в сериалах "Флот МакХэйла", "Мэри Тайлер Мур" и "Лодка любви". Актер также принимал участие в театральных постановках на Бродвее. В 2008 году МакЛауд выступил в Денвере в качестве дирижера Симфонического оркестра Колорадо.