Умер американский актер Гэвин МакЛауд

Американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд, известный по телесериалу "Лодка любви", скончался в возрасте 90 лет.
По словам племянника актера, МакЛауд умер в субботу утром, причина смерти не разглашается. Издание отметило, что в последние месяцы здоровье актера ухудшилось.
Гэвин МакЛауд известен по ролям в сериалах "Флот МакХэйла", "Мэри Тайлер Мур" и "Лодка любви". Актер также принимал участие в театральных постановках на Бродвее. В 2008 году МакЛауд выступил в Денвере в качестве дирижера Симфонического оркестра Колорадо.