О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86 году жизни.
Шоу-бизнес
29 ноября 2020 г. 11:22
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.

Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер в результате болезни.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", - говорится в аккаунте агентства в Twitter.

Напомним, что Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах как, "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi