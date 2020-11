Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает представлявшее его агентство Bowington Management.

Агент актера Томас Боуингтон подтвердил, что Проуз умер в результате болезни.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", - говорится в аккаунте агентства в Twitter.

Напомним, что Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах как, "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".