Умер актер сериала "Бруклин 9-9" Андре Брауэр

Актер Андре Брауэр умер на 62-м году жизни.

Актер Андре Брауэр умер на 62-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Variety.

Он умер в результате непродолжительной болезни. Смерть актера изданию подтвердила его агент Дженнифер Аллен.

А.Брауэр снялся в таких сериалах, как "Бруклин 9-9" (Brooklyn Nine-Nine, 2013-2021), "Доктор Хаус" (House, M.D., 2004-2012) и "Новенькая" (New Girl, 2011-2018), а также в фильмах "Мгла" (The Mist, 2007), "Солт" (Salt, 2010) и "Первобытный страх" (Primal Fear, 1996). Он был дважды награжден телевизионной премией "Эмми" за участие в сериалах "Убойный отдел" (Homicide: Life on the Street, 1993-1999) и "Вор" (Thief, 2006).