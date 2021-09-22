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Умер актер из сериалов "Секса в большом городе" и "Друзей"

Умер актер из сериалов "Секса в большом городе" и "Друзей" Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах, в числе которых "Секс в большом городе" (1998-2004) и "Друзья" (1994-2004), умер в возрасте 57 лет.
Шоу-бизнес
22 сентября 2021 г. 08:58
Умер актер из сериалов Секса в большом городе и Друзей
Уилли Гарсон

Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах, в числе которых "Секс в большом городе" (1998-2004) и "Друзья" (1994-2004), умер в возрасте 57 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник его приемный сын Нэйтен Гарсон.

"Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", - написал он в Instagram.

Помимо сериала "Секс в большом городе", где Гарсон играл роль лучшего друга главной героини, он исполнил одну из главных ролей в сериале "Белый воротничок" (2009-2014). Гарсон также снялся в эпизодических ролях в таких фильмах, как "День сурка" (1993) и "Быть Джоном Малковичем" (1999). Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино.

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