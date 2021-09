Умер актер из "Полицейской академии" Артур Метрано

Американский комедийный актер Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии фильмов "Полицейская академия", умер в возрасте 84 лет.

Как передает Report, об этом журналу The Hollywood Reporter сообщил сын актера.

Согласно его сведениям, Метрано умер в своем доме в штате Флорида. Смерть наступила по естественным причинам.

Метрано получил известность в 1970-х годах благодаря участию в ток-шоу Джонни Карсона The Tonight Show ("Сегодня вечером"). Кроме того, он снялся в фильмах "Разбивающий сердца" (The Heartbreak Kid, 1972), "Всемирная история, часть первая" (History of the World, Part One, 1981), "На последнем дыхании" (Breathless, 1983) и других.