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    Украина выделит 15 млн. евро на проведение "Евровидения"

    Город, в котором пройдет этот конкурс в 2017 году, пока так и не был объявлен

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Из госбюджета Украины будет выделено 15 млн. евро на музыкальный конкурс "Евровидение", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

    Кроме того, согласовано перечисление средств Европейскому вещательному союзу для обеспечения исполнения условий договора, который будет подписан между этим союзом и Национальной телекомпанией Украины. 

    В конце июля 2016 года украинское правительство дало Европейскому вещательному союзу гарантии в размере 15 млн. евро на проведение "Евровидения".

    Отметим, что город, в котором пройдет "Евровидение-2017", пока так и не был объявлен.  

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