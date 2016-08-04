Украина выделит 15 млн. евро на проведение "Евровидения"

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Из госбюджета Украины будет выделено 15 млн. евро на музыкальный конкурс "Евровидение", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Кроме того, согласовано перечисление средств Европейскому вещательному союзу для обеспечения исполнения условий договора, который будет подписан между этим союзом и Национальной телекомпанией Украины.

В конце июля 2016 года украинское правительство дало Европейскому вещательному союзу гарантии в размере 15 млн. евро на проведение "Евровидения".

Отметим, что город, в котором пройдет "Евровидение-2017", пока так и не был объявлен.