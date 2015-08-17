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    ​Украина угрожает участникам фестиваля Koktebel Jazz Party

    Среди потенциальных участников есть и артисты из Азербайджана

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Киев угрожает «черным списком» иностранным деятелям культуры , которые выступят на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

    Как передает Report, соответствующую информацию сообщили в Минкульте Украины.

    «Прибытие иностранных деятелей культуры на это мероприятие будет иметь прямое следствие в виде запрета их въезда на территорию Украины», — заявил украинский министр культуры Вячеслав Кириленко.

    Среди потенциальных участников музыкального фестиваля артисты из Бразилии, Израиля, Великобритании, Грузии, Азербайджана и других государств. Среди российских участников — Игорь Бутман, Лариса Долина, Энвер Измайлов и другие.

    Koktebel Jazz Party будет проходить на полуострове с 28 по 30 августа.

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