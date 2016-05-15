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    Украина победила на Евровидении-2016

    Джамала всего набрала 534 балла

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Украинская певица Джамала с песней «1944» заняла первое место на песенном конкурсе Евровидение-2016, который завершился в Стокгольме.

    Как передает Report, она выступила под номером 21 с песней, рассказывающей о депортации крымских татар с Крымского полуострова в 1944 году.

    По результатам голосования профессионального жюри Джамала получила наивысшую оценку, 12 баллов, от Сан-Марино, Грузии, Боснии и Герцеговины, Дании, Молдовы, Латвии, Израиля, Сербии, Македонии, Польши и Словении, передают «Комментарии».

    Отметим, от жюри зависело лишь 50% результатов голосования. Остальные 50% от зрителей.
    Джамале они отдали 323 балла. Всего исполнительница набрала 534 балла.

    Такая система голосования была проведена впервые. Таким образом интрига сохранялась до последних минут конкурса.

    Всего в финале участвовали представители 26 стран.

    На втором месте оказалась Австралия. Россия завоевала третье место.

    На втором месте Австралия (511), на третьем – Россия (491).

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