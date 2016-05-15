Украина победила на Евровидении-2016

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Украинская певица Джамала с песней «1944» заняла первое место на песенном конкурсе Евровидение-2016, который завершился в Стокгольме.

Как передает Report, она выступила под номером 21 с песней, рассказывающей о депортации крымских татар с Крымского полуострова в 1944 году.

По результатам голосования профессионального жюри Джамала получила наивысшую оценку, 12 баллов, от Сан-Марино, Грузии, Боснии и Герцеговины, Дании, Молдовы, Латвии, Израиля, Сербии, Македонии, Польши и Словении, передают «Комментарии».

Отметим, от жюри зависело лишь 50% результатов голосования. Остальные 50% от зрителей.

Джамале они отдали 323 балла. Всего исполнительница набрала 534 балла.

Такая система голосования была проведена впервые. Таким образом интрига сохранялась до последних минут конкурса.

Всего в финале участвовали представители 26 стран.

На втором месте оказалась Австралия. Россия завоевала третье место.

На втором месте Австралия (511), на третьем – Россия (491).