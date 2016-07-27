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    Украина отложила выбор города, где пройдет "Евровидение"

    Министр культуры Украины: Возникли затруднения финансового характера

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Украина на неопределенный срок  отложила выбор города, где пройдет "Евровидение-2017". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр культуры Украины  Евгений Нищук .

    Перед началом заседания Кабинета министров Е. Нищук заявил, что "возникли затруднения финансового характера".

    Напомним, 24 июня стартовал отбор украинского города и арены, которые примут песенный конкурс.

    22 июля стали известны три города, которые вышли в финал конкурса на проведение Евровидения в 2017 году. Ими стали Киев, Днипро и Одесса.

    Окончательно город, который будет проводить Евровидение, должны были назвать 27 июля.

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