Украина отложила выбор города, где пройдет "Евровидение"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Украина на неопределенный срок отложила выбор города, где пройдет "Евровидение-2017". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр культуры Украины Евгений Нищук .

Перед началом заседания Кабинета министров Е. Нищук заявил, что "возникли затруднения финансового характера".

Напомним, 24 июня стартовал отбор украинского города и арены, которые примут песенный конкурс.

22 июля стали известны три города, которые вышли в финал конкурса на проведение Евровидения в 2017 году. Ими стали Киев, Днипро и Одесса.

Окончательно город, который будет проводить Евровидение, должны были назвать 27 июля.