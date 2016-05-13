Украина может отказаться от дальнейшего участия в "Евровидении"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Украина может отказаться от участия в "Евровидении" в 2017 году, если на конкурсе в Стокгольме в этом году одержит победу участник от России Сергей Лазарев.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Отметим, что Украина не участвовала в прошлом году на конкурсе "Евровидение" из-за финансовых проблем. В этом году Украину представляет певица Джамала с песней "1944", посвященной депортации крымских татар во времена СССР.