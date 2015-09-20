Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде голограммы

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в 2016 году в виде голограммы. Как сообщает Report, инициатором проекта выступила Пэт Хьюстон, её сводная сестра и наследница.

Для начала оживший голографический образ певицы предстанет перед зрителями в одном из городов США. Шоу будет транслироваться несколькими ведущими телеканалами и вебсайтами. В случае успеха Пэт Хьюстон намерена организовать мировое турне. Генеральным директором и основным спонсором проекта стал миллиардер из Греции Алки Дэвид.

По словам Пэт, она будет испытывать смешанные чувства, находясь рядом с голограммой сестры. Однако её не покидает уверенность в том, что у миллионов поклонников Уитни Хьюстон во всём мире появится возможность вновь переосмыслить огромное творческое наследие великой певицы и сохранить его в памяти на многие годы.