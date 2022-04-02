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Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре"

Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре" Американский актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока.
Шоу-бизнес
2 апреля 2022 г. 04:28
Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на Оскаре

Американский актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока.

Как передает Report, заявление артиста приводит журнал Variety.

"Я не оправдал доверия со стороны академии, - признался Смит. - Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным".

"Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным. Список тех, кому я причинил вред, длинный, и включает в себя Криса, его семью, многих моих друзей и родных, всех присутствовавших в зале и телезрителей по всему миру", - подчеркнул Смит. "Изменения требуют времени, и я готов проделать работу, чтобы никогда более не дать насилию взять верх над разумом", - заключил артист.

Ранее киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии "Оскар". По данным телекомпании CNN, на 18 апреля намечено заседание совета управляющих Академией, на котором могут быть приняты меры в отношении артиста. В частности, сообщалось, что может быть приостановлено или аннулировано его членство в киноакадемии, а также применены другие санкции.

Смит в минувшее воскресенье в прямом эфире ударил Рока по лицу и нецензурно высказался в его адрес, отреагировав таким образом на неудачную шутку про свою жену Джаду Пинкетт-Смит. Через несколько минут после инцидента ему была вручена статуэтка за лучшую мужскую роль - в картине "Король Ричард". Актер в понедельник публично извинился перед Роком.

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Версия на азербайджанском языке Uill Smit “Oskar” insidentindən sonra ABŞ-ın Kino Akademiyasından istefa verib

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