Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре"

Американский актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока.

Американский актер Уилл Смит добровольно вышел из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии "Оскар" ударил по лицу комика Криса Рока.

Как передает Report, заявление артиста приводит журнал Variety .

"Я не оправдал доверия со стороны академии, - признался Смит. - Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным".

"Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным. Список тех, кому я причинил вред, длинный, и включает в себя Криса, его семью, многих моих друзей и родных, всех присутствовавших в зале и телезрителей по всему миру", - подчеркнул Смит. "Изменения требуют времени, и я готов проделать работу, чтобы никогда более не дать насилию взять верх над разумом", - заключил артист.

Ранее киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии "Оскар". По данным телекомпании CNN, на 18 апреля намечено заседание совета управляющих Академией, на котором могут быть приняты меры в отношении артиста. В частности, сообщалось, что может быть приостановлено или аннулировано его членство в киноакадемии, а также применены другие санкции.

Смит в минувшее воскресенье в прямом эфире ударил Рока по лицу и нецензурно высказался в его адрес, отреагировав таким образом на неудачную шутку про свою жену Джаду Пинкетт-Смит. Через несколько минут после инцидента ему была вручена статуэтка за лучшую мужскую роль - в картине "Король Ричард". Актер в понедельник публично извинился перед Роком.