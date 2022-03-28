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Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу

Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар".
Шоу-бизнес
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28 марта 2022 г. 07:08
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу

Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар".

Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC, Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". Во время выступления комик пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" Джады Пинкетт-Смит - жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции - аутоимунного заолевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Затем Рок произнес: "Это была величайшая ночь в истории телевидения".

После этого церемония продолжилась в обычном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоVil Smit “Oskar” mərasimi zamanı xanımını ələ salan Kris Roku vurub

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