Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу

Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар".

Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар".

Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC, Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". Во время выступления комик пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" Джады Пинкетт-Смит - жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции - аутоимунного заолевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Затем Рок произнес: "Это была величайшая ночь в истории телевидения".

После этого церемония продолжилась в обычном порядке.