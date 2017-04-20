Уиллу Смиту предложили сыграть джинна в "Аладдине"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Американскому актеру Уиллу Смиту предложили сыграть джинна в полнометражной версии диснеевского "Аладдина", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Переговоры Смита с Disney находятся на ранней стадии.

Анимационный "Аладдин" вышел в 1992 году. Джинна в той картине озвучил Робин Уильямс. Во многом именно он обеспечил успех ленты.

Режиссером новой версии стал Гай Ричи, ранее снявший такие фильмы, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс".