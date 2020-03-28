​У солиста Rammstein не обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус, который сдал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но он действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщается заявлении, опубликованном на странице коллектива в Facebook.

"Врач предписал вчера Тиллю Линдеманну обратиться в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии и сегодня был переведен в другое отделение", - говорится в сообщении. "Тест на коронавирус был отрицательным", - подчеркивается в нем.