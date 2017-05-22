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    У известной турецкой актрисы диагностировали рак

    Сегодня ее прооперируют

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ У известной турецкой актрисы Хульи Кочйигит, у которой недавно были проблемы с легкими, обнаружили рак.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на данный момент находящейся в Америке актрисе врачи посоветовали согласиться на операцию.

    Обратившись к поклонникам, Х.Кочйигит попросила помолиться за нее: "Сегодня для меня тяжелый день. Надеюсь, что смогу поделиться с вами хорошей новостью. Я всегда чувствовала ваше присутствие рядом со мной и за это очень признательна. Спасибо вам". 

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