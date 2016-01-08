Информация о заболевании Бюлент Эрсой свиным гриппом подтвердилась - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Согласно результатам анализов, певица Бюлент Эрсой заразилась свиным гриппом.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил главврач проводившей анализы частной клиники Бюлент Шахин.

"В настоящее время певица находится под присмотром врачей. Мы приступили к лечению. Ее состояние немного тяжелое. Однако угрозы для жизни нет. В целом, состояние певицы удовлетворительное. Ее мать и водитель также прошли обследование. Состояние ее водителя нормальное, чего нельзя сказать о самочувствии матери", - заявил главврач.

По его словам, певица своевременно приступила к лечению: "Надеемся, что мы ее сможем выписать в течение ближайших 1-2 дней".

***15:56

Мать и водитель известной турецкой певицы Бюлент Эрсой госпитализированы в больницу с подозрением на свиной грипп.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, до этого сама певица была обследована в частной клинике Газиосманпаша из-за подозрения на свиной грипп.

В больнице информацию о состоянии здоровья певицы и ее родных не предоставили.