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    Турецкая модель: Это мой первый визит в Азербайджан

    Чагла Шикель выразила сожаление по поводу того, что не смогла прогуляться по Баку© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Это мой первый визит в Азербайджан".

    Об этом заявила Report известная турецкая модель Чагла Шикель.

    Модель выразила сожаление по поводу того, что не смогла прогуляться по Баку: "Я приехала сегодня утром для участия в дефиле, вечером должна вернуться в Турцию. Сыновей я не привезла с собой. Такой короткий визит был бы для них очень утомительным".

    Она также отметила, что на своих страницах в İnstagram и Youtube часто встречает комментарии азербайджанских зрителей: "Мой канал на Youtube очень полюбили, хорошо, что я создала его. Благодарю каждого моего азербайджанского подписчика".

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