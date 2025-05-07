Турецкая комедия "Baldız" в кинотеатрах CineMastercard!

Турецкая комедия "Baldız" в кинотеатрах CineMastercard!

Только в сети премиум-кинотеатров CineMastercard с 8 мая пройдет эксклюзивный показ турецкой комедии "Baldız" (Золовка) от режиссёра Хамди Алкана.

Как сообщает Report, в ролях: Оя Башар, Асуман Дабак, Айшегюль Асар, Педро Карами, Дамла Асланалп и Эмель Мюфтюоглу — звездный состав, чьи образы не оставят зрителя равнодушным.

Комедия с яркими характерами и забавными поворотами: старшая сестра — милая, но ревнивая, младшая — решительная и безрассудная в любви, а между ними — зять, оказавшийся в эпицентре нелепых, но до слез смешных событий. Кто выйдет победителем в этой борьбе характеров?

"Baldız" — это комедия с турецким темпераментом, юмором и яркими эмоциями, которая подарит зрителям незабываемые впечатления! Возрастное ограничение фильма 18+.