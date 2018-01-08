Турецкая актриса укусила за руку полицейского, пытавшегося остановить ее машину

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турецкая актриса Фейза Дживелек, снимавшаяся в сериале "Adını Feriha koydum" ("Назвала её Фериха"), укусила за руку полицейского, который хотел остановить ее машину.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актрису вместе с другом доставили в прокуратуру. Молодую актрису задержали по подозрению в оказании сопротивления сотруднику полиции. Она была освобождена, но передана под судебный контроль.

Происшествие произошло, когда полиция пыталась остановить машину, чтобы проверить находится ли актриса в нетрезвом состоянии. В своих показаниях Фейза отметила, что полицейский, держа за волосы, вытащил из машины ее друга: "Потом подошли еще двое полицейских и насильно вытащили меня из машины. Я не поняла, что произошло. Я разнервничалась и вышла из машины. Полицейский повалил меня на землю и ударил кулаком. И я в целях самозащиты укусила полицейского за руку. Мой друг очень испугался и, сев в автомобиль, отъехал. Я пожаловалась на этих полицейских".