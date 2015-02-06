Турция возвращается на "Евровидение"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Турция вернется на песенный конкурс "Евровидение" в 2016 году после трех лет отсутствия.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в связи с этим, в следующем году национальный вещатель Турции - канал TRT проведет отборочный тур для определения своего представителя.

Отметим, что в последний раз Турция участвовала на конкурсе в 2012 году в Баку, после чего отказалась от участия, ссылаясь на несправедливый формат конкурса, в котором пять стран-основательниц "Евровидения" попадают в финал, минуя полуфиналы.

Турция принимает участие в "Евровидении" с 1975 года и в 2003-м выиграла конкурс.