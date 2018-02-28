TRT ввел запрет на песни ряда известных певцов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ TRT ввел запрет на 142 песни на тюркском и 66 - курдском языках.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, среди певцов, на чьи песни был поставлен запрет, есть такие знаменитости, как Назан Онджель, Демет Акалын, Нюкхет Дуру, Онур Акын, Сыла и Бенгю, Беркай.

Запрет был введен по той причине, что в словах песен присутствуют угроза территориальной целостности и суверенитету, допускается национальная, религиозная и расовая дискриминация, а также звучат призывы к террору.

Кроме того, приостановлено вещание передач "Akıl Çıkmazı", "Dört Duvar Özgürlük".