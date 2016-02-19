​Триллер "Гордость, предубеждение и зомби" идет в кинотеатре "CinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум класса "CinemaPlus" состоялся показ триллера "Гордость, предубеждение и зомби", снятому по одноименной книге Сета Грэма-Смита, который в свою очередь является переосмысленной версией знаменитого классического романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", сообщает Report.

Вся история строится на нравах XVIII века и интриге, кто с кем будет в браке, теперь разбавлена нашествием зомби.

Режиссёр и сценарист Берр Стирс. Главные роли исполняют Лили Джеймс, Лена Хэди, Мэтт Смит, Дуглас Бут, Джек Хьюстон, Чарлз Дэнс и другие.

Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а мистер Дарси выступает наставником девиц, обучающим их основам выживания.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название на "CinemaPlus".