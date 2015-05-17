Торжественная церемония открытия "Евровидения" пройдет в Вене

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Торжественная церемония открытия 60-го юбилейного песенного конкурса "Евровидение", состоится в столице Австрии в воскресенье вечером, информирует Report.

Как говорится на сайте конкурса, торжественная церемония пройдет в ратуше в Вене. В 18.00 по местному времени сорок делегаций стран-участниц пройдут по красной ковровой дорожке под полюбившиеся песни "Евровидения" в исполнении оркестра.

Откроет шествие победитель музыкального конкурса "Евровидение-2014" австриец Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Поприветствуют участников мэр Вены Михаэль Хойпль, генеральный директор ORF Александр Врабец и супервайзер конкурса "Евровидение" Йон Ула Санд. Перед Бургтеатром будут установлены мониторы для трансляции церемонии открытия.

Азербайджан на конкурсе представитель Эльнур Гусейнов, который исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hourofthewolf).