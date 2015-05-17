Торжественная церемония открытия "Евровидения" пройдет в Вене

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Торжественная церемония открытия 60-го юбилейного песенного конкурса "Евровидение", состоится в столице Австрии в воскресенье вечером, информирует Report.
Как говорится на сайте конкурса, торжественная церемония пройдет в ратуше в Вене. В 18.00 по местному времени сорок делегаций стран-участниц пройдут по красной ковровой дорожке под полюбившиеся песни "Евровидения" в исполнении оркестра.
Откроет шествие победитель музыкального конкурса "Евровидение-2014" австриец Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Поприветствуют участников мэр Вены Михаэль Хойпль, генеральный директор ORF Александр Врабец и супервайзер конкурса "Евровидение" Йон Ула Санд. Перед Бургтеатром будут установлены мониторы для трансляции церемонии открытия.
Азербайджан на конкурсе представитель Эльнур Гусейнов, который исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hourofthewolf).
News DepartmentАвтор новости
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