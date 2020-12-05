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Том Круз хочет полететь в космос для съемок финала "Миссия: невыполнима"

Том Круз хочет полететь в космос для съемок финала "Миссия: невыполнима" Американский актер Том Круз рассчитывает отправиться в космос для съемок в фильме "Миссия: невыполнима"
Шоу-бизнес
5 декабря 2020 г. 15:40
Том Круз хочет полететь в космос для съемок финала Миссия: невыполнима

Американский актер Том Круз рассчитывает отправиться в космос для съемок в фильме "Миссия: невыполнима".

Как передает Report, об этом информирует издание Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что звезда Голливуда не против потратить крупную сумму денег на осуществление своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По данным издания, Крузу якобы ответили, что организовать это вполне возможно.

Ранее компания Space Shuttle Almanac разместила на своей странице в Twitter путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В плане присутствовала "туристическая поездка" на корабле Илона Маска Crew Dragon, запланированная на октябрь 2021 года. Пассажирами-туристами значились актер Том Круз и режиссер Даг Лайман.

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