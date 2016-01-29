​Том Хэнкс назван любимой кинозвездой США

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Актер Том Хэнкс вновь назван любимой кинозвездой США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В исследовании Harris Poll приняли участие 2,2 тыс. взрослых американцев.

Хэнкс уже становился лидером рейтинга в 2002, 2004, 2005 и 2013 годах. В 2015 году он снова возглавил список.

Второй самой любимой кинозвездой США признан Джонни Депп. На третьем месте – Дензел Вашингтон. Четвертую строчку занимает Джон Уэйн, пятую – Харрисон Форд.

Далее следуют Сандра Буллок и Дженнифер Лоуренс. Замыкают топ-10 Клинт Иствуд, Брэд Питт и Джулия Робертс.