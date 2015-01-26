​Титул "Мисс Вселенная 2014" получила колумбийка Паулина Вега

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Паулина Вега из Колумбии стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2014".

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, она стала первой среди 88 претенденток на корону "Мисс Вселенная-2014". На втором месте конкурсантка из США, на третьем — из Украины.

Вега родилась 15 января 1993 года, работает моделью с восьми лет. Девушка из большой музыкальной семьи.

Победительница конкурса получила корону из рук "Мисс Вселенной" 2013 года жительницы Венесуэлы Габриэлы Айлер.