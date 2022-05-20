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The Sunday Times: Пол Маккартни остался самым богатым музыкантом Британии

The Sunday Times: Пол Маккартни остался самым богатым музыкантом Британии Один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни сохранил неофициальный титул самого богатого музыканта Соединенного Королевства.
Шоу-бизнес
20 мая 2022 г. 16:49
The Sunday Times: Пол Маккартни остался самым богатым музыкантом Британии

Один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни сохранил неофициальный титул самого богатого музыканта Соединенного Королевства.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют выкладки ежегодного списка, опубликованного в пятницу газетой The Sunday Times. Она ежегодно составляет рейтинг, включающий как британских поданных и резидентов, так и людей, проживающих в королевстве или чей бизнес связан с Великобританией.

Состояние Маккартни, который в следующем месяце будет праздновать 80-летний юбилей, оценивается в 865 млн фунтов (1,08 млрд долларов по нынешнему курсу). По подсчетам издания, оно увеличилось за прошедший год на 45 млн фунтов (56 млн долларов) благодаря доли в авторских правах на песни ливерпульской четверки, а также успеху его американского тура Got Back (что в переводе означает "Вернулся" и обыгрывает название песни The Beatles Get Back 1969 года).

На втором месте идет ирландская рок-группа U2, общее состояние членов которой оценивается в 625 млн фунтов (780 млн долларов), что на 5 млн фунтов (6,3 млн долларов) больше, чем годом ранее.

74-летний английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер замыкает тройку самых богатых британских музыкантов с активами стоимостью 495 млн фунтов (620 млн долларов). Состояние деятеля искусства, прославившегося на весь мир такими музыкальными постановками, как "Призрак оперы" (1986) и "Иисус Христос - суперзвезда" (1970), уменьшилось за год на 30 млн фунтов (37,5 млн долларов) на фоне коронавирусных ограничений и решения продать один из принадлежащих ему в Лондоне театров.

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Версия на английском языке Paul McCartney tops the list of UK’s richest musicians

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