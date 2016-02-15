Группа The Rolling Stones усилила охрану после убийства сотрудника

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Британская группа The Rolling Stones усилила личную охрану после убийства одного из своих сотрудников, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ. Инцидент произошел в Буэнос-Айресе, когда грабители напали на машину, перевозившую выручку от продажи алкоголя на концерте коллектива.

Музыканты, находящиеся в туре по Латинской Америке, приняли решение перемещаться по отдельности. Каждого охраняет бригада вооруженных телохранителей. Коллективу предстоит выступить в Бразилии, Уругвае, Перу и Колумбии.