"Терминатор" представят в формате 4DX

Научно-фантастический фильм "Терминатор: Тёмные судьбы" сейчас в кинотеатрах, и он возвращает Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон в качестве Т-800 и Сары Коннор соответственно.

Как сообщает Report, картина также доступна в формате 4DX, который больше погружает зрителей в мир роботов-убийц благодаря подвижным сиденьям и эффектам окружающей среды, таким как туман, ветер и дождь.

В фильме режиссера Тима Миллера (Дэдпул) рассказывается об автомобильных погонях, парашютном спорте, боевых действиях на самолете, перестрелках и боевых действиях с терминаторами. Это идеальный просмотр для 4DX.

Во время погони за автомобилем зритель почувствует движение сидения, как машины, когда они поворачивают и останавливаются. Экологические эффекты включают в себя ощущение воды, когда персонажи уходят под воду, и мигающие огни, имитирующие электричество, окружающее кого-то из будущего, путешествующего в прошлое. Одним из основных моментов является последовательность действий, происходящая внутри самолета, и 4DX улавливает ощущение полета с качающимися сиденьями и ветром по всему кинотеатру.

"Терминатор: Тёмные судьбы" в 4DX - это удовольствие для киноманов, желающих почувствовать действие в реальной жизни.

Коротко о фильме: Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное - это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.