Телесериал "Игра престолов" стал обладателем премии Emmy в главной категории

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Телесериал "Игра престолов" (Game of Thrones) стал обладателем телевизионной премии Emmy в главной категории - "Лучший драматический сериал".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявлено по итогам 70-й церемонии вручения этой награды, присуждаемой за лучшие работы минувшего телесезона, показанные в прайм-тайм. Мероприятие прошло в понедельник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и демонстрировалось на телеканале NBC.

В ключевой категории также были представлены сериалы "Корона" (The Crown), "Американцы" (The Americans), "Это мы" (This Is Us), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).