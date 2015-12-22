Тарантино получил звезду на голливудской "Аллее славы"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино получил именную звезду на голливудской "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Церемонию посетили друзья, поклонники и коллеги кинематографиста, в том числе актер Сэмюэль Л. Джексон, сыгравший в его фильме "Криминальное чтиво".

52-летний Квентин Тарантино дважды удостаивался премии "Оскар" и "Золотой глобус" - за сценарии к фильмам "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный". Лента "Криминальное чтиво" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

Звезды на "Аллее славы" присуждаются деятелям культуры, которые внесли вклад в ту или иную индустрию шоу-бизнеса: кинематограф, телевидение, радио, театр или звукозапись.