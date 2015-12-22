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    Тарантино получил звезду на голливудской "Аллее славы"

    52-летний Квентин Тарантино дважды удостаивался премии Оскар и Золотой глобус

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино получил именную звезду на голливудской "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter. 

    Церемонию посетили друзья, поклонники и коллеги кинематографиста, в том числе  актер Сэмюэль Л. Джексон, сыгравший в его фильме "Криминальное чтиво".

    52-летний Квентин Тарантино дважды удостаивался  премии "Оскар" и "Золотой глобус" - за сценарии к фильмам "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный". Лента "Криминальное чтиво" получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. 

    Звезды на "Аллее славы" присуждаются деятелям культуры, которые внесли вклад в ту или иную индустрию шоу-бизнеса: кинематограф, телевидение, радио, театр или звукозапись.

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