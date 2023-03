Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма

Кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма.

Как передает Report, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным его источников, сценарий носит название "Кинокритик" (The Movie Critic), действие разворачивается в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем фильма будет женщина, уточняет The Hollywood Reporter. Источники издания отмечают, что ленту могут посвятить американской журналистке и одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл (1919-2001).

Съемки планируется начать осенью этого года. Пока Тарантино не заключил контракт на съемки фильма с какой-либо киностудией, указывает издание.

The Hollywood Reporter подчеркивает, что новая лента может стать последним полнометражным фильмом в карьере 59-летнего Тарантино. Издание напоминает, что ранее режиссер неоднократно заявлял о том, что планирует снять не более 10 картин. Если считать две части боевика "Убить Билла" (Kill Bill) за одно произведение, в копилке режиссера насчитывается девять картин, подчеркивает журнал.

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля, премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград. Статуэтки "Оскар" за оригинальный сценарий Тарантино также был удостоен за работу над картиной "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).

В числе работ Тарантино такие фильмы, как "Бешеные псы" (Reservoir Dogs 1992), "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in... Hollywood, 2019) и другие.