"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки: Мне было 45 лет, когда я решил стать диджеем

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "В ближайшем будущем я представлю фанатам 2 новые музыкальные композиции".

Об этом в ответа на вопрос Report сказал диджей Джанлука Вакки, прославившийся под прозвищем "танцующий миллионер", на конференции, посвященной Бакинскому Шопинг-фестивалю.

Он отметил, что ко всему в жизни старается подходить профессионально: "Мне было 45 лет, когда я решил стать диджеем. Я приступил к этой работе так, словно начал 20 лет назад. Я уже имею две жизни. Эта жизнь, которую я хотел. Я был деловым человеком, сейчас же я человек шоу-бизнеса. Это была моя мечта".

Вакки добавил, что танцы он готовит сам и не обращается за помощью к хореографам: "Мои танцы все спонтанные. Мы никак не готовимся к ним. Просто для это нужны удовольствие и страсть. Тогда все проходит на профессиональном уровне. Мы с Габриэллой так и поступаем".

Он пояснил, что его бизнес заключается в подготовке упаковочных продуктов для пищевой промышленности. Джанлука Вакки отметил, что если какая-либо азербайджанская музыка найдет путь к его сердцу, тогда он начнет танцевать под ритмы этой музыки: "Это будет экспромтом, я не могу этого обещать. Может завтра я вернусь в Италию, может останусь здесь. Я человек творчества и действую чувствами".

Диджей также заметил, что не будет отвечать на вопросы, связанные с его возлюбленной Габриэллой.