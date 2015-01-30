"Сюмбюль ага": Я очень люблю Баку и азербайджанских зрителей

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Презентация экранизированного турецким режиссером А.Танер Эльханом фильма "Ашк сана бензер" запомнилась интересными моментами.

Как заявляет Report, церемония состоялась в Киноцентре Низами с участием трех актеров - Бурака Озчивита, создавшего в сериале "Великолепный век" образ Малкочоглу Бали бека, Селима Байрактара ("Сюмбюль ага") и великолепной Фахрии Эвджен.

Восторженная публика встретила своих кумиров перед зданием Киноцентра Низами, а затем артисты вместе с режиссером фильма Танером Эльханом просмотрели фильм.

"Ашк сана бензер" - сентиментально-лирический фильм о любви в жанре мелодрамы. Главными героями картины являются проживающий в небольшом поселке рыбак Али и бежавшая от своего прошлого Дениз. Фильм повествует об их любви. Сюжет фильма меняется с появлением созданного Селимом Байрактаром отрицательного образа. Несмотря на не очень сильную сюжетную линию картины, профессиональная игра актеров делает ее интересной.

После просмотра "Ашк сана бензер" прошла пресс-конференция для представителей СМИ.

На пресс-конференции стало известно, что хотя отмечалось, что автором сценария картины является Джейлан Гюзелче, в действительности, идея принадлежит Бураку Озчивиту. По словам Бурака Озчивита, у него было огромное желание сниматься вместе с Фахрийей Эвджен, создавшей образ Фериде в фильме "Королек - птичка певчая". Поэтому актер занялся написанием сценария к фильму "Ашк сана бензер".

Самое интересное заявлении на пресс-конференции сделал свободно владеющий азербайджанским языком, известный как "Сюмбюль ага" Селим Байрактар. Причину свободного владения языком он объяснил своими туркменскими корнями. С.Байрактар является по национальности керкукским туркменом. Актер сказал, что очень любит Баку и азербайджанских зрителей.